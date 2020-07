Ue: Fornaro, ‘Italia esce più forte per affrontare sfide’ (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roma, 22 lug. (Adnkronos) – “Da queste giornate l’Italia esce più forte per affrontare le sfide. La sfida non può e non deve essere del governo e della maggioranza. E’ la sfida del sistema Paese, è una sfida che non possiamo permetterci di perdere. Come classe dirigente a tutti i livelli dobbiamo dimostrare di essere all’altezza della sfida”. Lo ha affermato il capogruppo di Leu alla Camera, Federico Fornaro, intervenendo dopo l’informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.L'articolo Ue: Fornaro, ‘Italia esce più forte per affrontare sfide’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

TV7Benevento : Ue: Fornaro, 'Italia esce più forte per affrontare sfide'... - Fornaro62 : RT @articoloUnoMDP: Federico Fornaro: ha vinto un'altra visione, un’altra Europa e in questa vittoria l'Italia è stata protagonista di una… - articoloUnoMDP : Federico Fornaro: ha vinto un'altra visione, un’altra Europa e in questa vittoria l'Italia è stata protagonista di… - lilasart : RT @articoloUnoMDP: Federico Fornaro: con buona pace degli scettici, l’Italia è stata tra i protagonisti del negoziato e avrà a disposizion… - angelo_fornaro : RT @luigidimaio: Questo risultato ottenuto dal governo in Europa lo dedichiamo a chi tifa contro l’Italia. A chi soffia sul fuoco della riv… -

Ultime Notizie dalla rete : Fornaro ‘Italia Tutti i lavori delle Commissioni della Camera della settimana: crisi Palestina e Hong Kong, audizione Amnesty, big data Policymakermag