Tremendo terremoto in Alaska: magnitudo 7.8, diramata allerta tsunami (Di mercoledì 22 luglio 2020) Un Tremendo terremoto ha colpito l’Alaska in queste ore: una scossa di magnitudo 7.8 ha terrorizzato i cittadini, diramata l’allerta tsunami. Sono ore di paura in Alaska, stato degli Stati Uniti d’America colpito in queste ore da un violentissimo terremoto che potrebbe addirittura generare uno tsunami. Come svelato dall’Usgs, il servizio geologico statunitense, una tremenda scossa di magnitudo 7.8 della scala Richter è stata registrata in queste ore al largo delle coste. Immediatamente diramata l’allerta tsunami per un raggio di circa 300 kilometri rispetto all’epicentro del ... Leggi su bloglive

Un boato tremendo. Una scossa di magnitudo 7,8 ... Non si hanno al momento altre informazioni sul terremoto e se vi sono danni. L'allarme tsunami è stato lanciato conme sempre avviene in questi casi.

