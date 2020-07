Tragedia ad Ardea. Tenta di riparare l’auto da solo ma resta schiacciato: morto (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tragedia ieri sera intorno alle 22:40 ad Ardea, in zona Banditella, dove R. C. un uomo di 46 anni è morto dopo essere stato schiacciato dalla propria automobile. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l’uomo abbia sollevato la vettura con il cric per Tentare una riparazione e che si sia infilato completamente sotto il mezzo proprio allo scopo di sistemare il guasto. Ma a un tratto il cric ha ceduto e l’auto è caduta di colpo addosso all’uomo, schiacciandolo e comprimendogli il torace. Sentendo le grida di aiuto, i familiari hanno chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e successivamente i vigili del fuoco che hanno dovuto sollevare l’auto per liberare l’uomo, che è subito apparso in condizioni gravissime. Caricato in ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Tragedia ad Ardea. Tenta di riparare l’auto da solo ma resta schiacciato: morto - ilfaroonline : Ardea, svenuto in casa e con il #gas aperto: tragedia sfiorata alle #Salzare -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Ardea Tragedia ad Ardea. Tenta di riparare l’auto da solo ma resta schiacciato: morto Il Corriere della Città Ardea, sviene in casa per una fuga di gas: tragedia sfiorata alle Salzare

Ardea – Paura alle Salzare ad Ardea, al secondo piano della palazzina “E”, dove un ragazzo ha respirato il gas della bombola lasciata aperta da ore. Nella mattinata di oggi 18 luglio nel tristemente n ...

Tor San Lorenzo, coppia di 80enni rischia di affogare. Salvata dal bagnino 18enne

Ardea – Non “gridavano” aiuto, lo sussurravano. Ma nessuno ovviamente li sentiva, e hanno rischiato di affogare. E’ la terribile avventura capitata qualche giorno fa nelle acque di Tor San Lorenzo (Ma ...

Ardea – Paura alle Salzare ad Ardea, al secondo piano della palazzina “E”, dove un ragazzo ha respirato il gas della bombola lasciata aperta da ore. Nella mattinata di oggi 18 luglio nel tristemente n ...Ardea – Non “gridavano” aiuto, lo sussurravano. Ma nessuno ovviamente li sentiva, e hanno rischiato di affogare. E’ la terribile avventura capitata qualche giorno fa nelle acque di Tor San Lorenzo (Ma ...