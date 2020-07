Testaccio, violenza nel supermarket: abusata una ragazza (Di mercoledì 22 luglio 2020) Testaccio, nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 16, una ragazza è stata abusata all’interno di un supermarket in via Zabaglia. Stando alle prime ricostruzioni l’uomo avrebbe tratto in disparte la donna conducendola in una zona del supermercato dove c’erano pochi clienti e li si sarebbe consumata la violenza. La giovane tremante e sotto choc ha subito chiesto alla madre, si erano recate insieme a fare compere, di chiamare la polizia. La ragazza è stata poi portata al San Camillo. Le indagini sono in corso ma la polizia è riuscita a risalire al presunto stupratore, un uomo di circa 40 anni con qualche precedente. Maria Concetta Alagna Testaccio, violenza nel supermarket: ... Leggi su ilcorrieredellacitta

