Stefàno: ok a 328 nuovi autobus da mettere in strada (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roma – “Parere favorevole a maggioranza, oggi in Commissione, sulla proposta di Delibera inerente la costituzione del diritto reale di usufrutto a titolo oneroso in favore di Atac su 328 mezzi di proprieta’ di Roma Capitale acquistati, attraverso la piattaforma Consip, da Industria Italiana autobus (IIA), dando cosi via libera alla messa in strada nei prossimi giorni. Aumentano cosi i mezzi nuovi comprati da quest’Amministrazione per migliorare il servizio e renderlo maggiormente efficiente e puntuale”. Lo scrive su facebook il presidente della commissione capitolina Trasporti, Enrico Stefano, che prosegue: “Facendo un breve riepilogo, senza contare i 150 bus in leasing arrivati a novembre 2016 ma frutto di una gara della precedente amministrazione, abbiamo messo in strada tra il 2017 ... Leggi su romadailynews

