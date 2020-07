Spal-Roma (22 luglio ore 21:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici, fuori Pellegrini e Dzeko, giocano Mkhitaryan e Kalinic (Di mercoledì 22 luglio 2020) La Spal è stata la prima squadra retrocessa matematicamente, esito inevitabile dopo la sconfitta 2-1 sul campo del Brescia e quinta sconfitta consecutiva per gli uomini di Di Biagio. La Roma ha visto il Milan avvicinarsi ulteriormente dopo il 2-2 contro l’Inter che ha interrotto la striscia di tre vittorie consecutive e infiammato ulteriormente la … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

SkySport : ULTIM'ORA ROMA ? Zaniolo non convocato da Fonseca per la sfida contro la Spal - ASRomaEN : ?? MATCHDAY ?? ?? SPAL ?? Paolo Mazza ? 21:45 (CEST) ?? Forza Roma! ?? #ASRoma #SPALRoma - OfficialASRoma : Contro la SPAL nel 2017 è arrivato il primo gol in giallorosso di @LorePelle7 ?? 10 curiosità in vista della sfida… - UgoBaroni : RT @SkySport: Spal-Roma, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - siamo_la_Roma : UFFICIALE #Spal (4-4-2): Letica; Sala, Vicari, Felipe, Tomovic; Strefezza, Valdifiori, Dabo, Murgia; D'Alessandro,… -