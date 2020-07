Sky, riparte la raccolta pubblicitaria: stime positive fino all’autunno (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sky ricavi pubblicitari – Giugno e luglio sono i mesi del rilancio di Sky. Dopo aprile e maggio che hanno causato una rilevante perdita nei ricavi pubblicitari della media company, i mesi post-lockdown hanno rilanciato Sky Italia, con una seconda metà di giugno in grande crescita e un mese di luglio «che presenterà dati di incremento … L'articolo Sky, riparte la raccolta pubblicitaria: stime positive fino all’autunno è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Sky ricavi pubblicitari – Giugno e luglio sono i mesi del rilancio di Sky. Dopo aprile e maggio che hanno causato una rilevante perdita nei ricavi pubblicitari della media company, i mesi post-lockdow ...

