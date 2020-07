Serie D, stilata graduatoria per il ripescaggio (Di mercoledì 22 luglio 2020) La Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato i punteggi delle società di Eccellenza che hanno richiesto il ripescaggio in Serie D. Di seguito la classifica, ricordando che, come confermato nuovamente dalla federazione, quest'anno si procederà alternando due retrocesse dalla D ad una società di Eccellenza:1) SAMMAURESE punti 68.52) VADO punti 65.53) CORTICELLA punti 39.54) NARDO’ punti 625) FRANCAVILLA punti 556) SINALUNGHESE punti 367) CILIVERGHE M. punti 518) LEVICO TERME punti 509) ST.GEORGEN punti 3310) VIGASIO punti 4911) AVEZZANO punti 4612) PORTOGRUARO punti 3013) LIGORNA punti 4514) FEZZANESE punti 4315) REGGIO MEDITERRANEA punti 28.516) POMEZIA punti 3917) CITTA DI ANAGNI punti 3818) LUMEZZANE punti 2619) SANGIUSTESE punti 3620) INVERUNO punti 3421) TORVISCOSA punti 2122) POL.BUDONI punti 3023) TUTTOCUOIO punti ... Leggi su itasportpress

