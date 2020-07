Serie A, Jimenez: “Campionato falsato, impossibile riprendere con questi ritmi” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Luis Jimenez, ex centrocampista dell’Inter, ha parlato del campionato di Serie A a SuperNews: “Sicuramente il campionato è stato falsato. È impossibile per un giocatore star fermo per mesi e poi riprendere a giocare con questi ritmi, con una partita ogni tre giorni. Credo che non ci troveremmo davanti alla stessa situazione, adesso. Inter? La considero grintosa, che ha bisogno di continuità. Spesso fa delle grandissime partite, per poi calare di rendimento nelle successive. Conte ci sta lavorando, anno dopo anno, e sono sicuro che il prossimo anno i nerazzurri possano lottare per lo scudetto”. Leggi su sportface

