Senato: Casellati interrompe Conte in Aula e richiama due senatrici (Di mercoledì 22 luglio 2020) La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha interrotto Conte nel suo intervento. Ha negato foto in Aula a due senatrici del M5S Ancora una volta, intransigente come al solito, ligia al dovere e rispettosa delle regole. Maria Elisabetta Alberti Casellati riesce ad insinuarsi nel suo ruolo di presidente del Senato in modo imparziale, senza porsi problemi di chiunque abbia di fronte. Nemmeno se davanti a lei c'è il presidente del Consiglio. Giuseppe Conte, durante il suo intervento, infatti, è stato bruscamente interrotto dall'esponente di Forza Italia. Il motivo? Semplice: due senatrici del Movimento 5 Stelle, Elena Botto e Cinzia Leone, stavano scattando foto durante l'informativa. Un episodio molto ...

