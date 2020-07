Scaroni: “Dobbiamo ringraziare Pioli. Riporteremo il bilancio in positivo” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha analizzato il prolungamento di contratto di Stefano Pioli, annunciato ieri dal club e oggi lungamente analizzato dai vertici societari rossoneri: “Sono molto contento di avere Pioli, che ci ha portato un Milan così divertente, giovane e attivo. Non può che farmi piacere. Un po’ di continuità ci fa bene. Io in Lega incontro molte persone e incontro chi ha avuto Pioli con sé; la Fiorentina, Lazio, Parma. Tutti parlano bene di lui. Vuol dire che ha saputo costruirsi una credibilità e una stima nella Serie A che ho riscontrato io stesso” Scaroni nutre tanta stima ed affetto nei confronti di Pioli: “Considero Pioli un vero gentleman. Si è comportato così in questo ... Leggi su alfredopedulla

