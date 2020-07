Sassate alle finestre di un appartamento dove 13 donne migranti sono in quarantena (Di mercoledì 22 luglio 2020) sono stati lanciati dei sassi che hanno spaccato le finestre di un appartamento a Monza dove 13 donne migranti, tra cui due bambine, stanno passando la quarantena dopo che una delle bambine, di 3 anni,... Leggi su globalist

Sono stati lanciati dei sassi che hanno spaccato le finestre di un appartamento a Monza dove 13 donne migranti, tra cui due bambine, stanno passando la quarantena dopo che una delle bambine, di 3 anni ...

Watford a picco: ne prende 4 dal City. Per salvarsi serve un miracolo

Un disastro, una resa senza condizioni. Il Watford perde in casa con il Manchester City, ma non solo: crolla anche nella differenza reti e per restare in Premier la squadra di Gino Pozzo deve assoluta ...

Sono stati lanciati dei sassi che hanno spaccato le finestre di un appartamento a Monza dove 13 donne migranti, tra cui due bambine, stanno passando la quarantena dopo che una delle bambine, di 3 anni ...