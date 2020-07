Risorse idriche: crollano le portate del fiume Po, la grande sete continua ad attanagliare Basilicata e Puglia (Di mercoledì 22 luglio 2020) “Come previsto, in assenza di significative precipitazioni, si stanno rapidamente esaurendo le portate del fiume Po, praticamente dimezzate rispetto alla media storica e largamente inferiori all’anno scorso; al rilevamento di Pontelagoscuro, nel ferrarese, il grande fiume segna 631 metri cubi al secondo (la media è mc/sec 1.140 e l’anno scorso, in questo periodo, era mc./sec 934), puntando alla prima soglia di criticità fissata a quota 600“: a segnalarlo è l’analisi settimanale dell’Osservatorio ANBI sullo Stato delle Risorse idriche. “Diversa è la situazione dei principali fiumi lombardi (Adda, Chiese, Ticino, Mincio, Brembo), tutti nella media del periodo, perché stanno usufruendo dei rilasci dai ... Leggi su meteoweb.eu

