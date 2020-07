RecoveryFund, centrodestra in ordine sparso. E l'irrilevanza è assicurata (Di mercoledì 22 luglio 2020) In politica ci sono due modi di partecipare a una partita decisiva: scendendo in campo oppure facendo da spettatori. Lo spettatore può tifare a favore o contro una squadra ma lì si ferma. Chi gioca invece può dimostrare i suoi talenti o i propri limiti e, alla fine, vincere o perdere la sfida. Il dramma del centrodestra italiano - in questi giorni in cui Giuseppe Conte è stato protagonista, in quanto premier italiano, in Europa per la battaglia sul Recovery Fund - è di aver troppo guardato e per nulla giocato. Non che Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi potessero volare a Bruxelles e fare irruzione al vertice europeo, quello no. Ma anziché limitarsi a dare i voti a Giuseppe Conte ed a dire «nun gliela ffà», beh potevano trovare una linea comune di ... Leggi su iltempo

