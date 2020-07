Recovery fund, Conte vuole l’ennesima task force. Pd e Iv contrari: “Decida la politica” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roma, 22 lug – La maggioranza giallofucsia è spaccata sull’ennesima task force che il premier Giuseppe Conte vuole istituire per preparare il piano di riforme da presentare alla Commissione Ue per richiedere i soldi del Recovery fund. “La costruzione di una task force operativa, al di là di uno staff che ha già lavorato al piano di rilancio, sarà una delle priorità che andremo a definire in questi giorni perché dovrà partire al più presto” il piano di riforme, ha detto il premier. La questione principale che riguarda i soldi Ue è il famoso anticipo del 10% del totale dei fantomatici 209 miliardi che spetterebbero all’Italia in base all’accordo del ... Leggi su ilprimatonazionale

marattin : Ottimo accordo. Ma i prestiti Mes sono disponibili subito e senza condizioni. Quelli del Recovery Fund (i prestiti)… - AndreaScanzi : #salvini dopo l’accordo sul Recovery Fund di #Conte. Aiutatelo. Daje Matte’! - matteosalvinimi : Mentre i primi fondi del Recovery Fund arriveranno con tutta calma solo nel 2021, il governo è pronto a confermare… - TWDDarylRick : La vergogna del M5S è quella di essersi genuflessi alla UE dei banchieri LE RICHIESTE DELLA UE ALL'ITALIA, IN CAMBI… - ingcaustico : Circa 3 miliardi annui in cambio di tagli alle pensioni e precarizzazione del lavoro. La Bce ti dà tutti i soldi ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery fund Tutto quello che c'è da sapere sul Recovery Fund AGI - Agenzia Italia Come funziona il Recovery Fund: le cifre dell'accordo

Il presidente del Consiglio europeo ed ex premier belga ha dovuto riscrivere il suo nego-box per ben due volte in quattro giorni prima di incassare il via libera dei 27. A rimanere invariati rispetto ...

Recovery fund, all'Italia 209 miliardi di cui 81 a fondo perduto: costi e condizioni per ottenere le risorse

Le risorse che l’Italia avrà dal Recovery Fund sono in tutto 209 miliardi, tra prestiti e soldi a fondo perduto, ma cosa dovrà fare ora il Governo per farli arrivare nelle casse dello Stato e, poi, in ...

Il presidente del Consiglio europeo ed ex premier belga ha dovuto riscrivere il suo nego-box per ben due volte in quattro giorni prima di incassare il via libera dei 27. A rimanere invariati rispetto ...Le risorse che l’Italia avrà dal Recovery Fund sono in tutto 209 miliardi, tra prestiti e soldi a fondo perduto, ma cosa dovrà fare ora il Governo per farli arrivare nelle casse dello Stato e, poi, in ...