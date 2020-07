Ramsey, Rabiot, Douglas Costa e Bernardeschi: cosa può cambiare in questo finale, occhio alla svolta! (Di mercoledì 22 luglio 2020) CESSIONI JUVENTUS- Un piano mercato ancora da valutare e stabile in vista del rush finale di stagione. La Juventus valuterà con estrema calma il da farsi, anche perchè restano in bilico alcune scelte in vista del futuro. Da valutare la parte finale di stagione di Rabiot: il centrocampista francese potrebbe essere confermato qualora Sarri dovesse dare il via libera, soprattutto dopo le ultime prestazioni positive. Cessioni Juventus, in bilico Douglas Costa: scambio Bernardeschi-Milik Più complicata la conferma di Bernardeschi, il quale potrebbe rientrare in un discorso di scambio alla pari con Milik. Il Napoli potrebbe aprire concretamente alla trattativa. Leggi anche: Udinese-Juventus, probabili formazioni: ... Leggi su juvedipendenza

juventusfc : A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Bonucci, Rugani, Demiral, Ramsey, Rabiot, Muratore, Dybala, Douglas Costa, Olivi… - M86Miryam : RT @AterAlbus_it: A che punto sono i processi di maturazione di Rabiot e Ramsey? - giancalsp : @fedjadolochov @avanti_xxx Rabiot sta uscendo ora,considera che veniva da un anno di fuori rosa a Parigi.DeLigt ogg… - AntonioCorsa : RT @AterAlbus_it: A che punto sono i processi di maturazione di Rabiot e Ramsey? - davideterruzzi : RT @AterAlbus_it: A che punto sono i processi di maturazione di Rabiot e Ramsey? -

Ultime Notizie dalla rete : Ramsey Rabiot Juve brutta, ma non è colpa di Sarri: chi ha preso Ramsey e Rabiot? Le rose stellari sono altre... Calciomercato.com Probabili formazioni Udinese Juventus/ Diretta tv, c’è Walace al fianco di De Paul

Probabili formazioni Udinese Juventus: diretta tv, le scelte di Gotti e Sarri per la partita che si gioca nella 35^ giornata del campionato di Serie A, squadre in campo alla Dacia Arena. Probabili for ...

Juventus, c'è assenza di avversari e così lo scudetto diventa una routine

Se vincere è veramente l’unica cosa che conta - come recita il motto scolpito nel DNA della Juventus -, perché quest’ultimo scudetto si trascina una serie di malumori e interrogativi che fanno riflett ...

Probabili formazioni Udinese Juventus: diretta tv, le scelte di Gotti e Sarri per la partita che si gioca nella 35^ giornata del campionato di Serie A, squadre in campo alla Dacia Arena. Probabili for ...Se vincere è veramente l’unica cosa che conta - come recita il motto scolpito nel DNA della Juventus -, perché quest’ultimo scudetto si trascina una serie di malumori e interrogativi che fanno riflett ...