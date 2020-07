Presto Alexa potrà lanciare app su Android e iOS (Di mercoledì 22 luglio 2020) Amazon sta testando la possibilità di lanciare applicazioni su Android e iOS semplicemente utilizzando i comandi vocali. L'articolo Presto Alexa potrà lanciare app su Android e iOS proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

0Sucram : @aerdnaoznop @GamePlayFusi @DenisBroke182 @Ghido85 @CescozTOHC @Muan79 @MX_Thor85 @maguzzolo @CjHellectric @Giu_8… - alexa_zbl : @ansbabywolf è un po' presto per dirlo ???????? ma hai ottime possibilità per diventarlo ?? corro a sentire l'altra canzone! - alexa_zbl : RT @alexa_zbl: presto farò un thread su di me e tutto ciò che ho fatto però nel frattempo vi prego di guardare il mv di villain o di ascolt… - alexa_zbl : presto farò un thread su di me e tutto ciò che ho fatto però nel frattempo vi prego di guardare il mv di villain o… -

Ultime Notizie dalla rete : Presto Alexa Presto Alexa potrà lanciare app su Android e iOS TuttoTech.net “Alexa for Apps” permetterà di aprire app iOS tramite comandi vocali

L’assistente digitale Alexa di Amazon sarà presto in grado di aprire app iOS e Android tramite comandi vocali impartiti dall’utente, grazie a una nuova funzionalità chiamata “Alexa for Apps” lanciata ...

L’Agenzia delle Entrate pensa “all’Alexa del fisco”: arriva l’assistente fiscale virtuale

Il processo di digitalizzazione e dematerializzazione che sta interessando la Pubblica Amministrazione del nostro Paese potrebbe presto riguardare anche l’amministrazione finanziaria. L’Agenzia delle ...

L’assistente digitale Alexa di Amazon sarà presto in grado di aprire app iOS e Android tramite comandi vocali impartiti dall’utente, grazie a una nuova funzionalità chiamata “Alexa for Apps” lanciata ...Il processo di digitalizzazione e dematerializzazione che sta interessando la Pubblica Amministrazione del nostro Paese potrebbe presto riguardare anche l’amministrazione finanziaria. L’Agenzia delle ...