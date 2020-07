PlayStation 5, circolano data e orario di un nuovo evento (Di mercoledì 22 luglio 2020) Un nuovo evento PlayStation 5 è in programma tra due settimane, sostiene un affidabile insider. Cresce l’attesa per la rivelazione del prezzo e della data di apertura delle vendite della nuova console Sony. Dopo la maestosa presentazione del mese scorso l’azienda giapponese ha lasciato molti interrogativi aperti, centellinando le informazioni per accrescere la curiosità. Nelle ore scorse un accreditato insider ha scritto su Twitter che un nuovo evento PS5 sarebbe in programma il prossimo 6 agosto, alle 22 (ora italiana). L’anticipazione è da molti siti di videogiochi descritta come realistica. Proviene da un addetto ritenuto piuttosto attendibile, e che recentemente era stato tra i primi a indicare la data e ... Leggi su bloglive

Ultime Notizie dalla rete : PlayStation circolano PS5: il DualSense nelle mani di Geoff Keighley nel primo video 'reale'! Oggi l'hands-on Eurogamer.it PlayStation 5, prezzo e data di uscita rivelati da un insider

La PlayStation 5 sarà in vendita prima del previsto, secondo una fonte accreditata da molti siti specializzati. Dopo l’imponente presentazione della PS5, avvenuta a giugno, le voci riguardo alla data ...

PlayStation 5, il prezzo svelato da un insider: quanto costa

Il presunto prezzo della PlayStation 5 è stato svelato da un insider e potrebbe costare 449 dollari al lancio in Giappone, ma bisognerà attendere per la conferma Quanto costerà la nuova PlayStation 5?

La PlayStation 5 sarà in vendita prima del previsto, secondo una fonte accreditata da molti siti specializzati. Dopo l’imponente presentazione della PS5, avvenuta a giugno, le voci riguardo alla data ...Il presunto prezzo della PlayStation 5 è stato svelato da un insider e potrebbe costare 449 dollari al lancio in Giappone, ma bisognerà attendere per la conferma Quanto costerà la nuova PlayStation 5?