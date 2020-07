Omceo: virus circola ancora, casi importati è dettaglio (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roma – “Il virus, anche se per focolai di importazione, ma questo e’ solo un dettaglio, continua a circolare. Per questo le accortezze vanno mantenute, quindi bisogna evitare comportamenti imprudenti. Non c’e’ bisogno di essere eccessivamente allarmisti, ma l’imprudenza e’ pericolosa perche’ nuovi focolai potrebbero di nuovo determinare situazioni di nuova emergenza”. Lo ha detto il vicepresidente dell’Ordine dei Medici Roma, Pier Luigi Bartoletti, intervistato dall’agenzia di stampa Dire. Gli occhi ora sono puntati anche sui giovani e sulla movida. Ma come si fa a spiegare ai piu’ giovani che il virus non e’ ancora sparito? “Senza calcare la mano e far generare ansie e timori che non servono- risponde Bartoletti- ... Leggi su romadailynews

Siamo molto preoccupati perché il virus SarsCov-2 si sta muovendo sottotraccia e se non ... per la provincia di Trento saranno guai”, sostiene il presidente Omceo Marco Ioppi. Tra le proposte, un ...

Omceo Roma: “Da problemi respiratori a quelli alle ossa, in arrivo patologie legate al Covid-19”

Il virus intanto ha creato ritardi nelle terapie in pazienti con ... ora soffre di vere e proprie interstiziopatie del polmone- fa sapere il presidente dell’Omceo Roma- con patologie collegate anche ...

