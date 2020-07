Omar, venerdi 17 è uscito il suo singolo 1000 Malibù (Di mercoledì 22 luglio 2020) Dal 17 luglio scorso è già in rotazione in tutte le radio, l’ultimo lavoro di Omar, 1000 Malibù. Capita di incontrare dopo tanto tempo una figura importante. Può essere del passato o una persona che non fa più parte della nostra vita. Però che ha comunque lasciato un profondo segno del suo passaggio. “1000 MALIBÙ”, descrive esattamente quel momento. Un momento in cui gli sguardi si incrociano e dell’istante fulmineo ed intenso in cui i ricordi condivisi tornano a galla. Le sensazioni sono molteplici, si passa dalla rabbia alla voglia di riscatto, per approdare, ad una forma di indifferenza liberatoria. Il brano presenta una commistione di sonorità che spazia dall’urban al pop. Omar ha affermato questo: «Mi ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Gagarinmagazine : Il festival Crossroads fa tappa a Fusignano (Ra). Venerdì 24 luglio, all’interno del Parco Piancastelli, si esibirà… - gasparioma_omar : RT @gasparioma_omar: Buon venerdì sera a tutti ?????? - Teak_Mustang : @gasparioma_omar Buon venerdi sera - gasparioma_omar : Buon venerdì sera a tutti ?????? - gasparioma_omar : RT @Barbarapassaro2: Stamattina mi sento un peso alla testa non capisco perché sereno venerdì tweetterini pace e qmore -

Ultime Notizie dalla rete : Omar venerdi [Photostory] Omar Pedrini apre il festival di Pintupi Open Air Più o Meno POP SANTO STEFANO BELBO/ Venerdì sera al Drive In il film "Bohemian Rhapsody"

È bello vivere perché vivere è cominciare, sempre ad ogni istante». Davide Boosta Dileo, Marcello Fois con Gavino Murgia, Neri Marcorè, Omar Pedrini e Andrea Bosca saranno i protagonisti del festival ...

Santo Stefano Belbo: al Pavese festival Neri Marcorè e Omar Pedrini

Nel settantesimo anniversario della morte di Cesare Pavese, quest’anno il festival a lui dedicato celebrerà la ricerca e il bisogno di vita dello scrittore. La ventesima edizione del Pavese festival s ...

È bello vivere perché vivere è cominciare, sempre ad ogni istante». Davide Boosta Dileo, Marcello Fois con Gavino Murgia, Neri Marcorè, Omar Pedrini e Andrea Bosca saranno i protagonisti del festival ...Nel settantesimo anniversario della morte di Cesare Pavese, quest’anno il festival a lui dedicato celebrerà la ricerca e il bisogno di vita dello scrittore. La ventesima edizione del Pavese festival s ...