Modric | «Eravamo certi che avremmo vinto anche senza Ronaldo Sul futuro…»

Luka Modric ha parlato in una lunga intervista a Sportske Novosti: queste le parole del centrocampista croato riportate da TMW. CRISTIANO Ronaldo – «Non è necessario discutere dell'importanza che ha avuto Cristiano per il Madrid ma non abbiamo avuto dubbi sul fatto che avremmo potuto avere le stesse ambizioni anche senza di lui. Eravamo convinti di vincere anche senza Ronaldo perché, indipendentemente dalla forza dell'individuo, la squadra è sempre al di sopra di tutto e di tutti». TROFEI – «avremmo dovuto vincere più di ...

Modric: "Voglio chiudere al Real Madrid, ma deciderà il club"

Un altro titolo nella vincente carriera di Luka Modric. Da pochi giorni il Pallone d’oro nel 2018, dopo le quattro Champions (una con Ancelotti), ha festeggiato insieme a Zidane anche la vittoria dell ...

