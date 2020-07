Liverani: «Ogni partita per noi è come una finale» (Di giovedì 23 luglio 2020) Fabio Liverani ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Brescia: queste le sue parole Fabio Liverani, tecnico del Lecce, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Brescia. Queste le sue parole riportate da TMW. MATCH – «Dobbiamo continuare così, sarebbe peggio avere rimorsi. I ragazzi hanno fatto una stagione di sofferenza ma di grande qualità e credo che oggi, nel primo tempo, lo abbiamo dimostrato. Ho visto giocate in verticale, un buon palleggio: abbiamo dimostrato personalità e qualità nonostante le pressioni. Sono orgoglioso di guidare questa squadra. Il lockdown per noi è stato devastante, giocare Ogni tre giorni ha cambiato le regole di questo sport e le squadre che hanno rose corte, come la nostra, hanno visto uscire ... Leggi su calcionews24

salvopirrello : @francescoceccot Ma di Liverani che a Lecce si sta giocando la salvezza con allenamenti a 35°e partite ogni 3/4 gio… -