Jean Todt: “Schumacher sta combattendo. Spero che il mondo sia in grado di rivederlo” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Jean Todt sulle condizioni di Schumacher: “Michael combatte. Speriamo di rivederlo in pubblico”. ROMA – Il mistero sulle condizioni di Michael Schumacher resta anche se Jean Todt ai microfoni del Daily Mail lascia qualche speranza in più sulla possibilità di rivederlo presto in pubblico. “L’ultima volta che ho visto Michael – ha detto il numero uno della Fia citato dall’Ansa – è stata la scorsa settimana. Posso dirvi che sta combattendo. Spero che il mondo sia in grado di rivederlo in futuro. A questo stanno lavorando lui e la famiglia“. Lewis Hamilton e Michael Schumacher Un rapporto quasi da padre e figlio quello tra Todt e Schumacher. Il manager ... Leggi su newsmondo

