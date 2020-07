Indianapolis 500 spettatori ridotti ad un quarto (Di mercoledì 22 luglio 2020) La Indianapolis 500 si correrà con gli spettatori, ma gli spalti non saranno pieni. Infatti, per ottemperare alle misure anti covid, lo Speedway ha annunciato un’ulteriore riduzione della capienza degli spalti che dal 50% annunciato a giugno scende al 25%. Entro domani si conosceranno i dettagli, quando i gestori del tracciato indiranno in una conferenza stampa in cui spiegheranno il programma nel dettaglio. La 500 miglia di Indianapolis è prevista per il 23 agosto. La data originale era il 24 maggio, salvo poi dover slittare causa pandemia. View this post on Instagram #Indy500 news from #IMS: Updated attendance estimate and key health measures in place. Click the link in our bio for full details. A post shared by Indianapolis Motor Speedway ... Leggi su sport.periodicodaily

