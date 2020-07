Incidente mortale Assemini: morto giovane di 27 anni, chi è la vittima (Di mercoledì 22 luglio 2020) Incidente mortale Assemini. Tragedia stamani a Assemini (Cagliari) dove un giovane di appena 27 anni ha perso la vita in un tragico sinistro stradale. Leggi anche: Tenta di riparare l’auto da solo ma resta schiacciato: morto Incidente mortale Assemini oggi 22 luglio 2020 Secondo quanto riferito dall’Ansa i fatti si sono registrati sulla Strada dei Canadesi. L’auto all’interno della quale si trovava il giovane sarebbe uscita fuori strada per poi ribaltarsi diverse volte. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, gli Agenti della Polizia Stradale. Chi è la vittima Il tragico schianto si è verificato oggi, mercoledì 22 ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Secondo quanto riferito dall'Ansa i fatti si sono registrati sulla Strada dei Canadesi. L'auto all'interno della quale si trovava il giovane sarebbe uscita fuori strada per poi ribaltarsi diverse volt ...