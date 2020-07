Il principe Filippo, 99 anni portati con nonchalance (Di mercoledì 22 luglio 2020) Dopo la partecipazione alle nozze di Beatrice di York, lo scorso 17 luglio, una nuova uscita ufficiale ha tenuto impegnato Filippo di Edimburgo, marito della regina Elisabetta. Il principe, 99 anni festeggiati a giugno, ha partecipato a una breve cerimonia a Windsor, durante la quale ha ceduto alla nuora Camilla di Cornovaglia il ruolo di colonnello dei The Rifles, un reggimento di fanteria della British Army. Leggi su vanityfair

Come vuole la tradizione c’è un gioiello reale che va prestato alla sposa e non poteva che essere la tiara delle nozze con il principe Filippo. Mancavano le scarpe, la principessa Beatrice le ha prese ...La quinta stagione di The Crown non arriverà su Netflix prima del 2022. Le riprese inizieranno nel 2021 e pare che questo ritardo non sia dovuto alla pandemia, bensì a scelte logistiche dovute al camb ...