Il nuovo album di Katy Perry parte col flop clamoroso del singolo Smile, che non entra nemmeno in classifica Billboard (Di mercoledì 22 luglio 2020) Si sa ancora poco del nuovo album di Katy Perry, il successore lo sfortunato Witness che non ha convinto il pubblico e non ha certo incontrato il favore della critica. Tra le poche certezze, però, c'è il fatto che anche stavolta la popstar californiana non sembra essere partita col piede giusto: il singolo che dà il nome al disco, Smile, non è nemmeno riuscito ad entrare nella classifica Billboard Hot 100, dedicata ai primi 100 brani più venduti negli Stati Uniti. Smile appare solo al 21° posto nella classifica Bubbling Under Hot 100 Singles, che elenca le canzoni che sono rimaste fuori dai primi cento brani più scaricati e ... Leggi su optimagazine

LiveNationIT : Vivete la ‘The Brightest Blue Experience' di #EllieGoulding il 26 agosto con un evento in streaming dal Victoria a… - RadioItalia : Il video backstage del nuovo album dei @Negramaro è magico! ? - MondadoriStore : Avete ascoltato in digitale il nuovo album dei @BTS_twt? ?? A brevissimo i CD fisici, in ben cinque versioni. Scopr… - claire_cocteau : RT @demotivatrice10: Il fatto che io abbia un cellulare nuovo implica che il mio vecchio cellulare passerà a mia mamma quindi oggi pausa pr… - NacLucacrispino : RT @MeryQ12: Lady Gaga e il suo nuovo album intitolato 'Chromatica' per celebrare l'#Adrenocromo. I tre bambini stanno bevendo sangue da… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo album ACCEPT: procedono le registrazioni del nuovo album | Notizie Suoni Distorti Magazine O’Donnell: «Il nuovo disco dei The Cure sarà incredibile»

Del nuovo disco dei The Cure si parla da tempo, e proprio l’anno scorso era stato Robert Smith a dire qualcosa in più: «È uno dei tre album a cui stiamo lavorando». Dopo mesi di silenzio ora Roger ...

Mina chiama e Achille Lauro risponde: «Al suo servizio, regina»

In un'intervista a «Il Messaggero», il figlio e produttore di Mina Massimiliano Pani spiega che la mamma farebbe volentieri un pensierino su una possibile collaborazione con Achille Lauro. Lui rispond ...

Del nuovo disco dei The Cure si parla da tempo, e proprio l’anno scorso era stato Robert Smith a dire qualcosa in più: «È uno dei tre album a cui stiamo lavorando». Dopo mesi di silenzio ora Roger ...In un'intervista a «Il Messaggero», il figlio e produttore di Mina Massimiliano Pani spiega che la mamma farebbe volentieri un pensierino su una possibile collaborazione con Achille Lauro. Lui rispond ...