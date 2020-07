Il nubifragio di Schio allagata come Palermo: dov’è Salvini che dà la colpa agli immigrati? (Di mercoledì 22 luglio 2020) In questo video pubblicato su Facebook dalla consigliera comunale Giulia Andrian possiamo vedere l’allagamento di Schio causato dal nubifragio in Veneto. La consigliera, che è anche candidata in Regione, commenta: Dobbiamo intervenire nel territorio rimuovendo i fattori di riSchio per rendere le nostre città più resilienti al cambiamento climatico. Soprattutto noi amministratori dobbiamo conoscere i dati che ci arrivano dalla ricerca. Per questo oggi seguirò la diretta live di ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale) su Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. ISPRA presenta i nuovi dati sul consumo di suolo in Italia e l’edizione 2020 del Rapporto del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente. Il Rapporto fornisce il ... Leggi su nextquotidiano

Vento e grandine, pioggia battente e tuoni, torrenti d’acqua sull’asfalto e traffico paralizzato verso il centro della città. All’indomani del nubifragio che ha colpito l’Altovicentino e in particolar ...

