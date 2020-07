Ibrahimovic: «Ma davvero Pioli resta? Ci sono novità tutti i giorni, non so a cosa credere» (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ieri sera il Milan ha ufficializzato il prolungamento di Stefano Pioli in panchina dopo che è saltato l’arrivo di Rangnick. Nel post partita Ibrahimovic, alla notizia, è rimasto sorpreso. «Ci sono novità tutti i giorni, non so a cosa credere. Io penso a lavorare. Ma davvero resta al Milan?». E sul futuro: «Ho ancora tre partite, nessuno mi ha detto niente e non mi aspetto altro. Ci sono delle cose che non possiamo controllare e che mi sembrano strane». Nel prepartita, però, a parlare del futuro dello svedese in rossonero era stato il direttore sportivo Massara. «Con Zlatan ci troveremo subito dopo la fine del campionato. Vedremo se ci saranno i presupposti ... Leggi su ilnapolista

