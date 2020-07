Iachini: «Rammarico per gli ultimi dieci minuti, potevamo ottenere qualcosa di più» (Di giovedì 23 luglio 2020) Giuseppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio di San Siro contro l’Inter Giuseppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio di San Siro contro l’Inter. Le sue parole raccolte da fiorentina.it «Siamo venuti qui dopo tre giorni di partite intense, all’inizio eravamo un po’ frenati. Poi siamo andati in crescendo, affrontando una grande squadra come l’Inter. Abbiamo tenuto bene il campo. Nel primo tempo dovevamo gestire meglio il palleggio, abbiamo perso qualche pallone di troppo in uscita. Però nella ripresa siamo cresciuti molto, con un piglio importante. Abbiamo attaccato l’area avversaria ma purtroppo, a volte nell’ultima conclusione a volte nell’ultimo passaggio, non siamo stati bravi, in alcune ... Leggi su calcionews24

