I Fratelli musulmani ora rischiano grosso (Di mercoledì 22 luglio 2020) I legislatori francesi, durante una seduta sul contrasto all’islamismo e alla radicalizzazione, hanno proposto la scorsa settimana di mettere al bando Yusuf Qaradawi e tutti gli imam legati ai Fratelli musulmani. La senatrice Nathalie Goulet dell'”Unione Democratici e Indipendenti” è stata chiarissima su Arab News: “La lotta all’islamizzazione e contro i nemici della Repubblica non … I Fratelli musulmani ora rischiano grosso InsideOver. Leggi su it.insideover

Lunedì 20 luglio il parlamento egiziano ha autorizzato lo schieramento del proprio esercito fuori dai confini del paese, una mossa che permetterà all’Egitto di mandare i propri militari nella vicina L ...E anche le ragazze che portano il velo in Francia per scelta loro lo fanno, secondo Houria Bouteldja (presidente del partito degli Indigeni della Repubblica, ndr), per amore e compassione nei ...