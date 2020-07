Franco Mussida: “Il vero successo è riuscire a campare di ciò che si ama” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Franco Mussida è noto soprattutto per aver fondato la Premiata Forneria Marconi, che poi è diventata PFM, e per essere uno dei più bravi chitarristi italiani. Iniziò con i Quelli e il loro primo successo fu “Una bambolina che fa no no no”, versione italiana del successo di Michel Polnareff. Franco ha suonato in tantissimi dischi di Lucio Battisti, Francesco Guccini, Paolo Conte, Mina… Lui è l’autore di “Impressioni di settembre”, la canzone più famosa della PFM e nella storia della musica italiana. La PFM è stato l’unico gruppo italiano che ha avuto un successo internazionale. Anche i Duran Duran mi hanno che erano loro fans. Mussida ha fondato il CPM (Centro ... Leggi su optimagazine

