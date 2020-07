Filtri bellezza per i selfie, bloccati su Android 11 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Niente Filtri bellezza, ma scatti più naturali. L’ultima idea di Google per impedire modifiche eccessive nelle foto scattate con lo smartphone. Con Android 11 potrebbe arrivare una nuova modifica al comparto fotografico dei telefoni. L’azienda sta infatti mettendo a punto una serie di API che impediscono all’AI di modificare profondamente i volti durante lo scatto, ad esempio, di un selfie: vediamo come e perché questa decisione. Blocco dei Filtri bellezza: ecco i motivi Con l’arrivo del nuovo aggiornamento del sistema operativo Android alla versione 11, potrebbe non essere più possibile applicare i Filtri bellezza alle foto scattate tramite smartphone. Mishaal Rahman, sviluppatore XDA, ... Leggi su quotidianpost

