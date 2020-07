Famiglia, assegno unico universale: ok della Camera. A chi spetta e quanto vale (Di mercoledì 22 luglio 2020) Semaforo verde della Camera alla proposta di legge del Pd sull’assegno unico e universale per i figli che passa ora all’esame del Senato. “L’assegno unico per le famiglie con figli è una riforma epocale. L’Italia sconta un ritardo storico nel riconoscimento del valore sociale civile ed economico delle famiglie. Se l’Europa è vecchia, l’Italia lo è molto di più essendo all’ultimo posto per natalità. Non solo quindi non nascono più figli ma pare non esservi più fiducia nel futuro”, queste le parole del capogruppo democratico alla Camera Graziano Delrio nella dichiarazione di voto sulla legge, di cui era primo firmatario. Nei giorni scorsi a fare il ... Leggi su quifinanza

