Display e processore Huawei Mate 40 e Mate 40 Pro: emersi nuovi dettagli (Di mercoledì 22 luglio 2020) La prossima serie dei Huawei Mate 40 e Mate 40 Pro sarà anch'essa condizionata dal ban USA, che non consente al produttore cinese di comprare tecnologia americana, tenendola anche a distanza dalle fonderie. Ciononostante il progetto prosegue comunque in maniera abbastanza spedita: il leaker @RODEN950 ne è testimone, rivelando, attraverso un simpatico gioco di emoji, alcune caratteristiche che verranno implementate dai Display e dalle fotocamere frontali di questi prossimi dispositivi. https://twitter.com/RODENT950/status/1285467682905698310 Il Huawei Mate 40 in particolare godrà di un pannello con bordi curvi e di una fotocamera frontale singola collocata in un foro, a propria volta disposto nell'angolo ... Leggi su optimagazine

fainformazione : CoreBook Pro: da Chuwi il notebook per la produttività con ottimo display Animato da un processore Intel i3, dual… - fainfoscienza : CoreBook Pro: da Chuwi il notebook per la produttività con ottimo display Animato da un processore Intel i3, dual… - Scontiamolo : IN SCONTO: Motorola Moto G8 Power Smartphone, Batteria 5000 mAh, Display MaxVision FHD+ 6.4?, Quad Camera 16MP, Pro… - CouponsSconti : ?? Lenovo TB-X606F, Display 10.3' Full HD, Processore MediaTek Helio P22T, Storage 64 GB Espandibile fino a 256 GB,… - CouponsSconti : ?? Lenovo TB-X606F, Display 10.3' Full HD, Processore MediaTek Helio P22T, Storage 64 GB Espandibile fino a 256 GB,… -

Ultime Notizie dalla rete : Display processore CHUWI CoreBook Pro con schermo intero Tecnoandroid Laptop Lenovo a 359,90 euro in offerta su eBay

Processore AMD A4, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB per lo storage: il laptop Lenovo da 15,6 pollici con Windows 10 Pro è proposto oggi in offerta. Con sistema operativo Windows 10 Pro preinstallato, il la ...

Samsung annuncia il Galaxy A01 Core

Samsung annuncia ufficialmente l’arrivo sul mercato indonesiano di un nuovo smartphone della famiglia Galaxy, si tratta dell‘entry level Galaxy A01 Core. Lo smartphone monta un Display HD+ con rapport ...

Processore AMD A4, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB per lo storage: il laptop Lenovo da 15,6 pollici con Windows 10 Pro è proposto oggi in offerta. Con sistema operativo Windows 10 Pro preinstallato, il la ...Samsung annuncia ufficialmente l’arrivo sul mercato indonesiano di un nuovo smartphone della famiglia Galaxy, si tratta dell‘entry level Galaxy A01 Core. Lo smartphone monta un Display HD+ con rapport ...