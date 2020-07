Dior a Lecce: un perfetto binomio di moda e arte (Di mercoledì 22 luglio 2020) Non sono una talebana della Cultura, anzi mi sono trovata in dissenso con chi esecrava anche sfilate d’alta moda all’aperto in siti archeologici o piazze storiche, a fronte di contributi milionari degli stilisti. Trovo ad esempio del tutto consona l’idea di allestire in piazza Duomo a Lecce la collezione 2021 Dior, un omaggio che Maria Grazia Chiuri ha voluto rendere alla città per le sue origini salentine, lo stesso fecero Dolce e Gabbana con la Sicilia e Fendi con Roma. Il fondale del barocco definito “plateresco”, aggettivo desunto dallo spagnolo come riferito alla cesellatura di argento, ha attinenza con la preziosità delle creazioni della casa francese. Le attinenze non si fermano qui, il colore particolare della morbida pietra calcarea bagnata con il latte per creare un film resistente ... Leggi su ilfattoquotidiano

