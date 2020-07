Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic beccati a cena insieme: web scatenato (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sembrerebbe che la storia tra Diletta Leotta e il fidanzato Daniele Scardina sia ormai giunta al termine. Ad alimentare le voci di una rottura è stata soprattutto una cena che la conduttrice di DAZN ha fatto in compagnia di alcune amiche e di Zlatan Ibrahimovic. Il gruppo infatti si sarebbe riunito nel cuore della notte, dopo la partita Milan-Parma. Ma ci sono altri fattori che innescano dei dubbi: mentre infatti la Leotta sarebbe partita per raggiungere la famiglia in Sicilia, Daniele Scardina starebbe in vacanza ad Ibiza. Che sia l’inizio di un nuovo flirt? Nuovo flirt per Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic? A dire il vero quest’ipotesi sembrerebbe improbabile: il calciatore svedese e la ... Leggi su velvetgossip

zazoomblog : Diletta Leotta e Daniele Scardina lontani: lei vicina a un noto calciatore - #Diletta #Leotta #Daniele #Scardina - TheWalkingRec : Sabrina Impacciatore sarà Arianna, UNA DONNA CHE GRIDA FORTISSIMO. Diletta Leotta sarà Martina Stella. Will Smi… - QuotidianPost : Diletta Leotta e Daniele Scardina lontani: lei vicina a un noto calciatore - sportli26181512 : Leotta-Scardina, è finita davvero? Toretto a Ibiza. E Ibra raggiunge Diletta a cena dopo il Parma: Leotta-Scardina,… - Mediagol : #VIDEO, #DilettaLeotta e Rossella Fiamingo: il lato sexy della Sicilia, la regina di #Dazn irresistibile su Instagr… -