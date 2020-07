Dialogo tra Montalbano e l’Autore (una recensione narrativa a Riccardino) (Di mercoledì 22 luglio 2020) Si eri arrisbigliata in un ciumma di sudori: eri lunnedì e riprincipava la camurria. Il tilifono accuminciai a sonari mallitto come omnia la ticnlogie informaticcia. “Catarè che successe?”. “Non sugno Catarelli: sugno l’Autore. Muntilbano: “I che camurria: ma nun putiva tilifonari a Zingaretta o a Riondina?”. A: “Ma ia in funda pinsa sulo a tibi”. M: “Mi potia fari un favuri? Pinsa a ata ginta”. A: “Allura havi litta l’urtime ‘Riccardina’?”. M: “L’havi litta: l’haviva accatata Livi”. A: “Che te pari?”. M: “Nu poca datata: ma nel dumilacinqua stivi accussia nguaiata”. A: “Ma io l’haviva pinsaata per cludere la saghe”. M: “Sì, ma io paria uni che tenia le vicchiaie”. A: “Ma io chella vuliva che si ... Leggi su ilnapolista

