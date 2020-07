Daydreamer: il calendario poster di Can Yaman (Di mercoledì 22 luglio 2020) Da mercoledì 22 luglio, in edicola, sono disponibili i poster-calendario in maxi formato con le più belle immagini dei protagonisti della nuova soap turca di Canale 5, “Daydreamer”, a partire dall’acclamato attore Can Yaman. Il 6 agosto, sempre in edicola e nei corner della grande distribuzione, uscirà uno speciale sulla serie fenomeno. È disponibile da mercoledì 22 luglio il primo prodotto ufficiale sul mercato italiano legato alla nuovaArticolo completo: Daydreamer: il calendario poster di Can Yaman dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

