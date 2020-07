Dark Renaissance: pubblicato il teaser trailer del gioco scritto da Matteo Strukul (Di mercoledì 22 luglio 2020) Gli sviluppatori italiani di Studio V hanno pubblicato il teaser trailer di Dark Renaissance, il gioco di ruolo sceneggiato con la collaborazione di Matteo Strukul Dark Renaissance, il gioco di ruolo italiano sviluppato da Studio V e scritto in collaborazione con Matteo Strukul, si è mostrato in un nuovo teaser trailer. Il gioco è ambientato in Italia nel periodo del Rinascimento e dovrebbe fondere meccaniche da gioco di ruolo con uno stile estetico assimilabile ad una graphic novel. Il teaser trailer di Dark ... Leggi su tuttotek

