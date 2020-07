Cyberpunk 2077 in salsa Mad Max nelle nuove immagini delle Badlands (Di mercoledì 22 luglio 2020) CD Projekt RED ha condiviso nuove immagini riguardanti Cyberpunk 2077. Stavolta non vediamo le luci sfavillanti di Night City, ma il territorio brullo delle Badlands."Scarsamente popolate da nomadi, le Badlands sono le vaste pianure al di fuori della città vera e propria", si legge nel tweet pubblicato dall'account ufficiale. "Estrazione incontrollata delle risorse, combustione di giacimenti petroliferi, inquinamento dilagante; questo quartiere fa sentire Night City un'oasi ricca. Tuttavia offre opportunità per chi sa cercare".CD Projekt RED continua a stuzzicare la curiosità dei fan offrendo una serie di immagini del gioco e non solo. Durante una recente intervista, Pawel Sasko, lead quest designer dell'atteso RPG, ... Leggi su eurogamer

