Covid-19, impennata di positivi in Campania: il bollettino

Napoli – Brutte notizie emergono dal bollettino emesso poco fa dall'Unità di Crisi della Regione Campania. Cresce il numero di nuovi positivi: si passa dai sei della giornata di ieri ai 19 di quella odierna. Uno, invece, il guarito come riportato dal bollettino pubblicato di seguito: positivi del giorno: 19 Tamponi del giorno: 2.065 Totale positivi: 4.858 Totale tamponi: 316.191 ​Deceduti del giorno: 0 Totale deceduti: 434 Guariti del giorno: 1 Totale guariti: 4.109 (di cui 4.109 totalmente guariti e 0 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate ...

