Coronavirus: lo stadio Olimpico Grande Torino testa tecnologia 'Feel safe'

Il Toro ha installato 'Feel Safe' allo stadio Olimpico Grande Torino, una tecnologia per rilevare la temperatura corporea, attivare il riconoscimento facciale per verificare l'uso della mascherina, nebulizzare sulle persone all'ingresso una nuvola di disinfettante atossico e inodore. Qualora i parametri rilevati non dovessero essere nella norma, il sistema manderà agli operatori un campanello d'allarme, bloccando l'ingresso a chi è potenzialmente contagioso. In attesa del ritorno allo stadio dei tifosi, il sistema verrà sperimentato da giornalisti e addetti ai lavori già dalla gara di stasera Torino-Hellas Verona, in programma alle 21.45. "Siamo felici di essere stati scelti da un club, ...

Milano, 22 luglio 2020 – Come un fulmine a ciel sereno, il Milan, che battendo questa il Sassuolo 2-1 si è assicurato quantomeno la partecipazione ai prossimi preliminari di Europa League, ha deciso d ...

Milan, Pioli rinnova fino al 2022. Gazidis: «Ha la nostra visione del calcio»

E alla fine Stefano Pioli si è tenuto il Milan. Il club ha annunciato l'estensione biennale del contratto del tecnico, che dunque resterà al timone fino a giugno 2022. Pioli, spiega una nota del club, ...

Milano, 22 luglio 2020 – Come un fulmine a ciel sereno, il Milan, che battendo questa il Sassuolo 2-1 si è assicurato quantomeno la partecipazione ai prossimi preliminari di Europa League, ha deciso d ...