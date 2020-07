Coronavirus Lazio: i dati di oggi e la donna positiva a Formia (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ci sono sedici nuovi casi di Coronavirus e due decessi nel bollettino di oggi 22 luglio sul Coronavirus della Regione Lazio. Di questi, 7 sono di importazione: un caso di nazionalità del Bangladesh, quattro dal Pakistan, uno dalla Romania e uno dall’India. Coronavirus Lazio: i dati di oggi Nella Asl Roma 1 due nuovi casi nelle ultime 24 ore sono riferiti a persone legate a cluster già noti e in isolamento. Nella Asl Roma 2 dei dieci nuovi casi uno riguarda una persona di nazionalita’ del Bangladesh e riferita all’esito dei tamponi sulla Comunità del Bangladesh richiamati al drive-in. Quattro casi sono riferiti a persone di nazionalità del Pakistan, un caso di una donna dalla Romania, un caso ... Leggi su nextquotidiano

