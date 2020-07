Bilancio Ue, Sassoli: «Ingiustificabili tagli a ricerca ed Erasmus se vogliamo scommettere sui giovani» (Di mercoledì 22 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (22 luglio)«Quando a marzo si parlava di bond e debito comune sembravano dei tabù, oggi non lo sono più. Questo rafforza la dimensione comunitaria e aumenta le capacità di un’Europa che deve camminare insieme». Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli in conferenza stampa non nasconde la propria soddisfazione per l’accordo raggiunto, dopo quattro giorni e oltre 90 ore di negoziazioni, al Consiglio europeo di Bruxelles. «Noi avevamo detto che per quanto riguarda il piano di ripresa non dovevamo abbassare la soglia dei 750 miliardi – ha sottolineato Sassoli -, e questo è un risultato che consideriamo molto importante. A noi piacciono le riunioni in cui i capi di stato e di governo discutono, faticano a trovare una soluzione, perché questo ... Leggi su open.online

PE_Italia : ?????????Tra poco la conferenza stampa di @EP_President Sassoli sulle proposte del Consiglio europeo #EUCO per bilanci… - fghiosso : RT @OpenGDB: @Capezzone Io farei attenzione anche alle parole di Sassoli: 'bene l’accordo ma sul bilancio risolvere i tagli ingiustificati'… - OpenGDB : @Capezzone Io farei attenzione anche alle parole di Sassoli: 'bene l’accordo ma sul bilancio risolvere i tagli ingi… - nando_finizio : RT @PE_Italia: ?????????Tra poco la conferenza stampa di @EP_President Sassoli sulle proposte del Consiglio europeo #EUCO per bilancio ???? a lu… - agensir : Ue: Sassoli (presidente Parlamento), bene l’accordo ma “vogliamo migliorare il bilancio per risolvere tagli ingiust… -