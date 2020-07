Alzheimer e donne, il (possibile) ruolo degli ormoni (Di mercoledì 22 luglio 2020) Le cifre non lasciano spazio a dubbi. Su scala mondiale la “nebbia” che cala sul cervello facendo dimenticare affetti, ricordi e altro si deposita più nelle donne rispetto agli uomini. E la scienza sta cercando di dare una spiegazione che vada oltre al fatto che le donne stesse, mediamente, vivono più a lungo dei maschi. Così è emersa un’ipotesi, celebrata in uno studio apparso su Neurology, secondo cui anche i mutamenti ormonali tipici della menopausa potrebbero – il condizionale è d’obbligo – agire su questo fronte. Una ricerca approfondita L’indagine è stata coordinata da Lisa Moscon della Weill Cornell Medicine, di New York. Lo studio ha preso in esame una popolazione di 85 donne e 36 uomini all’età di 52 anni, senza alcun problema ... Leggi su dilei

di Anna Marchetti"Basta bla bla bla: fate riaprite il centro Margherita". Clamorosa protesta ieri pomeriggio davanti al centro Margherita dei familiari dei malati di Alzheimer. Mogli, mariti e figli s ...

