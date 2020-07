A “Chi l’ha visto?” il caso della scomparsa di Alessandro e Luigi (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il programma di Federica Sciarelli “Chi l’ha visto?” torna sulla sparizione dei due badanti campani Alessandro e Luigi, di cui non si hanno più notizie dal 2014 Fonte Instagram – @chilhavistoraitreLe vicende trattate da “Chi l’ha visto?” sono sempre particolari e ricche di sfaccettature inquietanti. Degli esempi di come ad un tratto mentre la vita sembra scorrere in maniera positiva, possano succedere degli avvenimenti atroci e misteriosi di cui non si riesce a venire a capo. Non fa eccezione quella di Alessandro Sabatino (40 anni di San Marcellino) e Luigi Cerreto (23 anni di San Marco Evangelista) che sono spariti il 12 maggio 2014 in circostanze tuttora misteriose. La trasmissione condotta da Federica Sciarelli ha deciso di tornare su questo spinoso ... Leggi su chenews

