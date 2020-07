Virginia Raggi in spiaggia si mette in libertà, che spettacolo da 5 stelle! (Di martedì 21 luglio 2020) Bikini a triangolo e qualche laccetto birichino regalano un siparietto imperdibile ad Anzio. Per Virginia Raggi il bagno di sole in spiaggia è uno spettacolo a 5 stelle. La sindaca di Roma, pizzicata dal settimanale Gente, sfodera le sue armi di seduzione e tra due pezzi che si slacciano e voglia di tintarella integrale sulla schiena, i flash scattano senza sosta. Nelle foto esclusive del settimanale la sindaca è in coppia con il marito Andrea Severini. Raramente i due si vedono insieme, ma questa volta è per un momento di relax sulla sabbia. Lui stende il telo, lei si sdraia sul bagnasciuga sorridente in una spiaggia libera e affollata. Senza lettini e ombrelloni, la sindaca si crogiola al sole insieme alla famiglia in una località che spesso Raggiunge in ... Leggi su attualitavip.myblog

Mov5Stelle : 'Virginia Raggi è riuscita a imporre un codice etico che di fatto dice: dove ci sono le istituzioni, non passa la c… - gennaromigliore : Io sono un abbonato Atac e prendo i mezzi pubblici quotidianamente. Solo chi è in malafede può negare che il serviz… - virginiaraggi : Oggi voglio parlarvi dell’operazione sicurezza che il nostro Servizio Giardini ha avviato all’interno di Villa Ada,… - Giusepp07184707 : RT @marcellone8: 400 nuove assunzioni in ama nei prossimi 6 mesi e 70 nuove assunzioni al servizio giardini (71 gia fatte) Niente male per… - vasco97273 : RT @Mov5Stelle: 'Virginia Raggi è riuscita a imporre un codice etico che di fatto dice: dove ci sono le istituzioni, non passa la criminali… -