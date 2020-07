Uomini e Donne: Veronica racconta l’amore per Giovanni (Di martedì 21 luglio 2020) Veronica Ursida e Giovanni Longobardi hanno deciso di viversi la loro relazioni lontano dalle telecamere. Di recente Veronica ha deciso di raccontare il loro amore al magazine di Uomini e Donne. Da quando è terminato il programma di Maria De Filippi, Veronica e Giovanni non hanno mai smesso di stare insieme. I due stanno trascorrendo l’estate insieme nella bella isola di Capri. I due sembrano essere più affiatatiArticolo completo: Uomini e Donne: Veronica racconta l’amore per Giovanni dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

