Un fronte comune per il futuro di un' intera regione

Il Mendrisiotto chiede a gran voce che i collegamenti ferroviari a lunga percorrenza si fermino a Mendrisio e Chiasso.

Ultime Notizie dalla rete : fronte comune Da Ronchi a Pisa fino a Bergamo, il fronte comune degli scali minori Il Piccolo Ue: Amendola, dopo quattro giorni e quattro notti di negoziati raggiunto un accordo storico

Alla fine si è scelto per il meglio”, ha detto il ministro, secondo cui “ora anche il Consiglio Ue ha costruito un fronte comune” che consente di “affrontare la recessione economica” in atto. Amendola ...

L’Italia “europea” investa su lavoro e produttività, non su pensioni e sussidi

“Ce lo chiede l’Europa”. Per anni è stato il mantra di una lunga serie di posizioni politiche, di fronte a un’opinione pubblica e a larghi settori di classi dirigenti restii a favorire cambiamenti e r ...

